Ciclismo. Gsd Almo alla Maratona des Dolomites

C’era anche un po’ di Monterosso Almo, ieri, alla Maratona des Dolomites che ha visto al via ben seimila ciclisti. Il Gsd Almo 1966 ha partecipato con Salvatore Fatuzzo e Angelo Scollo oltre che con una coppia. Marito e moglie, infatti, ai nastri di partenza per caratterizzare la manifestazione con una piccola curiosità tutta siciliana. Sono Mario Scarso e Isabella Biondo con quest’ultima, addirittura, che si è messa in evidenza nel percorso breve facendo registrare il quindicesimo tempo nella categoria 55 chilometri donne e riuscendo a classificarsi al 63esimo posto assoluto. I ciclisti monterossani, dunque, hanno potuto confrontarsi con un percorso di 138 chilometri e caratterizzato da oltre quattromila metri di dislivello che ha accarezzato le Dolomiti ladine. “Una esperienza davvero fantastica –dice Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – non erala prima volta ma quest’anno ha avuto per tutti, in chiave ripartenza, un significato più speciale del solito”. A Carmignano, in Toscana, Margherita Putelli e Clelia Centamore hanno partecipato alla Giornata rosa, la gara valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale nelle categorie giovanili. Putelli si è classifica al quarto posto tra le Esordienti donne di primo anno mentre Centamore è arrivata quindicesima tra le Allieve. Infine, da sottolineare il quarto posto conquistato da Marco Minissale alla marathon di Floresta, in provinciadi Messina. Ha conquistato il quarto posto pur a fronte di un parterre di avversari molto agguerrito. Da sottolineare come, in questo caso, l’atleta del sodalizio monterossano abbia continuato a dimostrare il proprio valore nel contesto di varie discipline.

Salva