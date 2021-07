Giorgio Firrincieli nuovo presidente di ANCE Ragusa

Giorgio Firrincieli è stato eletto con una convergenza unanime alla Presidenza di ANCE Ragusa per il prossimo quadriennio.

L’Assemblea, su proposta dello stesso Firrincieli, ha proceduto ad eleggere quali Vicepresidenti l’Ing. Nunzio Rosso e il geom. Gianluca Zaccaria, mentre Tesoriere è stato eletto il geom. Santo Cutrone.

Sono stati eletti i 5 Componenti del Consiglio Generale che, così, completano la nuova squadra di ANCE Ragusa: Raffaele Cappello, Fabrizio Chessari, Gianluca Cilia, Maurizio Lembo e Rosario Ruta.

“Ringrazio innanzitutto il Presidente Caggia che ha guidato con determinazione la nostra Associazione in questi ultimi due mandati e che mi ha sostenuto in questa delicata fase di rinnovamento della Governance!” queste le prime parole del nuovo Presidente Firrincieli, che continua: “Il mio progetto per il prossimo mandato di Presidenza è un progetto che nasce dal NOI, e necessita dell’attiva partecipazione e del convinto coinvolgimento delle nostre Imprese Associate seguendo priorità e temi importanti”.

