Filippine. Precipita aereo militare Hercules C-130: 17 morti.

Un aereo da trasporto dell’aviazione filippina, con 92 persone a bordo, è precipitato questa domenica nella provincia di Joló, nel sud del paese asiatico, provocando almeno 17 morti. Il capo delle forze armate delle Filippine, il generale Cirilito Sobejana, ha confermato la notizia e ha precisato che l’aereo si è incendiato dopo l’impatto avvenuto oggi intorno alle nostre 3,30 di mattina. “Finora sono stati soccorsi 40 feriti e recuperati 17 corpi”, ha detto il segretario alla Difesa delle Filippine, Delfín Lorenzana, che ha precisato che a bordo dell’Hercules c’erano anche tre piloti e cinque membri dell’equipaggio. Il C-130, trasportava truppe dalla città di Cagayán de Oro, e stava cercando di atterrare” ha detto il segretario alla difesa. Gli fa eco il generale Sobejana: “Il pilota ha perso il controllo e non è stato in grado di riprendere quota, precipitando nelle vicinanze di Barangay Bangkal, nel comune di Patikul”. Ha spiegato che i sopravvissuti sono stati trasportati nell’ospedale militare dell’11a divisione di fanteria nella città di Busbus. Le truppe che occupavano l’aereo dovevano essere schierate sull’isola, come parte di un contingente impegnato nella lotta al terrorismo attivo nell’area.

