Cuba. Usa accusa governo caraibico di tratta degli esseri umani

Il Ministero degli Esteri cubano ha respinto “con la massima fermezza” un rapporto diffuso dagli Stati Uniti in cui accusa l’Avana di non rispettare le norme per combattere questo fenomeno. Non si è fatta attendere la replica cubana. “Gli Stati Uniti sono uno dei paesi con i maggiori problemi di tratta di esseri umani al mondo. Le sue politiche di soffocamento economico contro Cuba e la violazione degli accordi migratori bilaterali favoriscono le organizzazioni legate alla criminalità internazionale e il traffico di migranti” ha detto il Ministero. Ha aggiunto che “la Casa Bianca intende stigmatizzare altre nazioni che hanno ricevuto assistenza medica solidale dall’Avana. Il governo cubano respinge questa campagna diffamatoria degli Stati Uniti, promossa in collaborazione con i settori più reazionari e corrotti di quel paese, compresi i gruppi estremisti di origine cubana rappresentati al Congresso, da personaggi come i senatori Marco Rubio e Robert Menéndez, ” ha concluso il Ministero degli Esteri. La massima autorità diplomatica cubana ha ricordato che il Paese caraibico è riconosciuto per garantire i diritti fondamentali ai cittadini, attraverso una politica di, tolleranza zero, per qualsiasi forma di tratta di persone, così come nella prevenzione e protezione delle vittime coinvolte.

