Disservizi idrici a Modica. Spadaro: “Rifare condotta”

Da diversi giorni si registrano disservizi idrici in alcune vie del quartiere Dente a Modica, per problemi legati alla condotta di adduzione del Pozzo Di Giacomo e i cittadini sono costretti ad avvalersi delle forniture di acqua a mezzo autobotti. “Tali disservizi – commenta il consigliere comunale, Giovanni Spadaro – sono riconducibili allo stato fatiscente della condotta tale da rendere poco efficaci o inutili gli interventi di manutenzione ordinaria. Appare necessario, per risolvere il problema, provvedere alla sostituzione della condotta idrica e chiedo all’Amministrazione se abbia in previsione un intervento in tal senso e in che tempi preveda di eseguirlo”.



