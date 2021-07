Ciclismo. Il campione vittoriese Pirrè La Terra in Veneto

Partirà martedì 6 luglio per il Veneto, esattamente per la provincia di Treviso, dove ha sede la sua nuova squadra, la North Wave, il vittoriese Samuele Pirrè La Terra, l’under 23 che, nel corso dell’attuale stagione, ha cambiato maglia, passando dal Team Nibali al sodalizio trevigiano, dando una sterzata ulteriore alle prospettive della sua carriera già abbastanza promettente. Pirrè La Terra, che si allena ogni giorno almeno tre ore, lungo i percorsi più suggestivi della provincia di Ragusa, per cercare di mantenere alto il livello atletico, si dice convinto di avere una ghiotta chance da sfruttare. “Cercherò – spiega – di dare il massimo. Dovrò restare concentrato e continuare ad allenarmi con costanza e dedizione, ancora di più di quanto non abbia già fatto in passato. Tenere alto il nome della città di Vittoria? Sarà uno dei miei impegni assieme a quello di cercare di garantire una ulteriore dimensione competitiva alla mia carriera”. Tra i principali sostenitori di Pirrè La Terra anche Alessandro Mugnas di Reset Vittoria che non perde occasione di ritagliarsi, quando è possibile, un po’ di tempo per pedalare assieme al campioncino. “E’ un onore – spiega Mugnas – ancora di più perché accanto allo sportivo c’è un giovane uomo che si sta facendo valere. E non sono elementi da poco. Tra l’altro, come ho già detto, Samuele è un esempio per i suoi coetanei, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche perché, subito dopo la maturità, ha deciso di iscriversi a Scienze agrarie, quindi un indirizzo di studi assolutamente corrispondente alle vocazioni del territorio che gli ha dato i natali. Cogliamo l’occasione per fargli i migliori in bocca al lupo per l’avventura che da martedì lo vedrà protagonista e che speriamo possa arricchire ulteriormente il palmares delle imprese sportive da parte di altri vittoriesi che in passato, in vari campi sportivi, sono riusciti a mettersi in evidenza grazie alle loro speciali doti”.

