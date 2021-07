Ragusa. Si parte alla scoperta dei percorsi naturalistici

L’Amministrazione Comunale di Ragusa nel mese di giugno scorso ha approvato il protocollo d’intesa del progetto “I passi della salute- viaggio nel Parco degli Iblei” che vede come come partner del Comune il CAI (Club Alpino Italiano), Legambiente, le associazioni “Kalura”, “Kanimannira”, “Bike&Co” e gli scout d’Europa.

L’Ufficio del verde pubblico, in attuazione di tale accordo, ha avviato l’attività tesa alla preparazione dei percorsi naturalistici in alcune parti dell’area del Parco degli Iblei del territorio comunale,

“Con la piena collaborazione dell’Azienda Foreste demaniali – dichiara l’Assessore allo sviluppo di comunità e verde pubblico, Giovanni Iacono – stiamo esplorando i primi sentieri per la realizzazione di percorsi tesi a coinvolgere la comunità per svolgere, avvalendosi della guida delle associazioni partner del progetto, trekking immersi in un ambiente di estremo interesse naturalistico poco conosciuto. Si tratta di luoghi straordinari, il cui valore è sancito dalla legge che ha istituito il Parco Nazionale degli Iblei”.

