Tornerà a breve l’acqua nelle periferie di Modica, in particolare Contrada Palazzelle, di competenza del Consorzio di Bonifica. Finalmente l’ente consortile ha iniziato i lavori per riparare il guasto alla conduttura idrica che da un paio di settimane non riusciva a servire l’utenza con le gravi e ovvie difficoltà.

