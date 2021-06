Judo. Tanta voglia di recuperare alla Basaki Ragusa

Il judo è cadere 7 volte e rialzarsi 8. E’ il claim risuonato parecchie volte, venerdì scorso, nei campi di via Nino Martoglio a Ragusa, dove la scuola Basaki ha tenuto l’edizione 2021 della festa del cambio cintura. Un momento emozionante anche perché ritornato dopo un anno di pausa a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Il maestro Salvo Baglieri ha voluto con forza, dunque, nel rispetto delle regole anticontagio, riproporre l’appuntamento per lanciare un forte segnale ai propri allievi, agli appassionati e a tutti gli sportivi. Tra l’altro, da registrare la presenza di un ospite speciale, l’attore Angelo Russo, il Catarella della fiction tv sul commissario Montalbano, che si è complimentato con il maestro Baglieri per l’attività svolta. Sono intervenuti anche il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Eugenia Spata proprio a suggello di un momento di grande significato. “Volevamo ripartire a tutti i costi – chiarisce il maestro Baglieri – e non a caso è stato scelto questo claim. Abbiamo dimostrato che chi fa judo non si ferma dinanzi a nessun ostacolo. Anche quando si cade, ci si rialza. Cinque, sei, sette volte si può andare al tappeto. Ma un atleta che pratica judo non si ferma mai e cercherà di dare sempre il massimo per quanto sarà possibile. E si rimetterà di nuovo in piedi. Anche i nostri allievi, in occasione della festa del cambio cintura, non si sono risparmiati e hanno cercato di ripartire con la consapevolezza che ci aspetta tanto duro lavoro per cercare di recuperare il tempo perduto. Ringrazio, come sempre, il mio staff di collaboratori per la grande mano d’aiuto che mi forniscono e forniscono alla scuola. E, grazie, naturalmente ai nostri allievi e alle loro famiglie perché credono in questa fantastica disciplina sportiva”. Per ulteriori informazioni www.basaki.it

Salva