Ex presidente Macrì accusato di occultamento e riciclaggio

ll procuratore federale argentino Ramiro González ha accusato Maurico Macri, ex presidente argentino di origini calabresi, di aver occultato parte dei suoi beni e di trasferimenti illegali di denaro. Le accuse fanno seguito alla denuncia presentata la scorsa settimana dall’Ufficio anticorruzione. Si tratterebbe di una presunta operazione illegittima, accompagnata da una serie di incongruenze nelle dichiarazioni giurate tempestivamente presentate dall’ex presidente, dalla quale si deduce che Macri avrebbe trasferito più di 54 milioni di pesos tra il 2017 e il 2020. Un illecito arricchimento, al quale si aggiungerebbe un riciclaggio di beni relativi alle società Agro e Latin Bio sottoscritto da Macri quando aveva assunto la presidenza dell’Argentina. Secondo il procuratore, Macri avrebbe mentito affermando di possedere il 14 percento delle azioni di Agro G SA quando in realtà ne possedeva il 20 per cento. A sua volta, l’ex presidente avrebbe anche omesso di aver acquisito la proprietà di oltre 5 milioni di azioni privilegiate della società, fatto che si è manifestato quando, senza averne preventivamente dichiarato la proprietà, le aveva poi trasferite a una gestione fiduciaria (Blind Trust) occupando incarichi pubblici. “Macri socio unico di Agro G SA ha incassato i dividendi negli ultimi 10 anni, mentre il resto degli azionisti ha acconsentito a questa operazione, avvenuta sia quando i risultati degli esercizi annuali hanno prodotto utili, sia quando hanno rappresentato perdite” ha confermato il procuratore Gonzales. In questo senso, il pubblico ministero ha ritenuto opportuno richiedere all’Ispettorato Generale di Giustizia la copia di tutti i documenti relativi alla firma della società, Agro G SA, nonché richiedere all’Ufficio anticorruzione di fornire le dichiarazioni dei redditi presentate dall’ex presidente negli anni 2015-2016.

