Di recente, avevo letto un articolo sul “perché la Cina è contro i bitcoin”.

L’autore aveva giustamente sottolineato che la Cina non adotterà il tipo di riforme economiche necessarie per consentire la libertà di parola e il movimento dei capitali.

Il governo cinese è molto preoccupato per il potenziale uso improprio delle valute digitali da parte dei suoi cittadini. Vogliono controllare strettamente il trasferimento di ricchezza ai membri della comunità cinese e impedire loro di usare la loro ricchezza per condurre transazioni al di fuori del territorio cinese.

In quanto tali, non vedono affatto il valore di una valuta virtuale.

La Storia Recente

Tuttavia, il governo cinese ha chiarito che vorrebbe vedere una qualche forma di attività del settore privato all’interno dei confini dello stato a partito unico.

Alcuni anni fa, il governo ha approvato il cosiddetto Virtual Online Identity Card Act, che rende legale per chiunque abbia più di 18 anni la registrazione di un conto presso un provider di servizi bancari online che offre carte di credito virtuali.

Se disponi di una connessione Internet a casa e utilizzi la tua carta di debito o di credito per effettuare acquisti online, potrai accedere al tuo conto bancario.

Molti osservatori della politica cinese sul web si sono interrogati sul perché la Cina è contraria ai bitcoin?

Una spiegazione è che ci sono troppe persone che accumulano risorse virtuali e che ciò porterebbe all’iperinflazione nello stato a partito unico. D’altra parte, un’altra spiegazione è che il governo diffida delle valute del settore privato che possono circolare liberamente sul world wide web.

Se il governo dovesse vietare completamente la circolazione dei bitcoin, ci sarebbe caos e panico in tutta l’economia globale.

C’è una terza possibile ragione per cui al governo cinese non piacciono le valute virtuali del settore privato, ed è che temono che possano portare a un disastro finanziario in caso di disastro nel sistema finanziario mondiale.

Con le valute virtuali, chiunque può investire attraverso piattaforme digitali come Immediate Edge, e il governo non potrebbe controllare nessuno.

In altre parole, se le valute virtuali perdessero il loro valore, allora il governo cinese potrebbe essere il prossimo, poiché anche la loro carta moneta perderebbe il suo valore e il paese sarebbe costretto a ricominciare da capo il processo.

Questo è ciò che accade in tempi di grande incertezza finanziaria e caos, quando la fiducia delle persone nel sistema bancario è bassa e le banche sono a corto di soldi.

Per affrontare questo problema, il governo cinese ha esaminato attentamente le attività di alcuni investitori cinesi che hanno acquistato un gran numero di dollari in valute virtuali. Il problema è che questi investitori non lo fanno con l’esplicito scopo di investire in queste valute, ma piuttosto per scopi speculativi.

Suppongono che il valore delle valute virtuali aumenterà, quindi ne acquistano grandi quantità. Poi, all’improvviso, decidono di voler vendere quelle stesse valute virtuali. Ora hanno aumentato i loro investimenti nel settore privato. Questa è considerata una forma di truffa al governo da parte del governo cinese.

C’è un Modo Per il Governo Cinese di Controllare il Settore Privato, Ma Non il Settore Pubblico?

Niente affatto: il governo ha ritenuto di aver bisogno di entrambi per garantire che la Cina rimanga una potente forza economica nel mondo, ma non è ancora interessato a possedere il settore privato.

Tuttavia, il governo è decisamente interessato a mantenere il controllo delle grandi banche cinesi. Il governo vorrebbe garantire che qualsiasi attività che colpisce le banche, come la manipolazione del mercato azionario, venga interrotta.

Se c’è troppa speculazione in corso nel mercato azionario, lo stato ha la capacità di intervenire e dire che quelle particolari società devono ridurre la loro speculazione, altrimenti subiranno grandi perdite, il che si tradurrà nei passaggi dello stato in per rilevare la società.

Questo è il motivo per cui la Cina è contraria ai bitcoin, perché credono che siano una minaccia per la stabilità dell’economia cinese. Allo stesso tempo, ci sono molti cittadini cinesi del settore privato che non vogliono che lo stato venga coinvolto nel settore privato.

Certamente non desiderano che lo stato intervenga nel settore privato e renda loro più difficile condurre affari.

Tuttavia, il recente fiasco di Silk Road è un grande motivo per cui la Cina è contraria ai bitcoin, perché non voleva avere a che fare con le truffe di Silk Road. Inoltre non volevano essere associati al disastro che la Via della Seta ha creato. Pertanto, il governo sta facendo tutto il possibile per rimanere fuori dall’equazione, il che significa che non cercherà nemmeno di regolamentare l’uso dei bitcoin.

