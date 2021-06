Ultima giornata di screening a Modica: 571 tamponi e 0 positivi

Termina per il momento il servizio di screening di massa a Modica che per oltre 8 mesi è stato messo a disposizione della popolazione modicana e non solo. Durante la tornato di oggi i tamponi effettuati sono stati 571 e anche questa volta non è stata riscontrata nessuna positività. I test rapidi sono stati effettuati a partire dalla fine del mese di ottobre grazie alla collaborazione tra il Comune di Modica e l’asp di Ragusa. Durante gli ultimi due appuntamenti, nonostante la sospensione del servizio in tutta la Sicilia, l’amministrazione modicana ha deciso di continuare con il serrato screening di massa che ha permesso di controllare la curva epidemica e mantenere un’indice di positività tra i più bassi della provincia.

Salva