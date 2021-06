Titolo di campione europeo per il pugile pozzallese Iozia

Confcommercio provinciale Ragusa e Confcommercio sezionale Pozzallo si congratulano con Francesco Iozia per avere conquistato il titolo di campione europeo Under 22 di pugilato nella categoria 60 kg. Il talento pozzallese ha battuto in finale il proprio avversario dando prova di grande tonicità. “Facciamo i nostri complimenti a Iozia – dicono il presidente provinciale Gianluca Manenti e il presidente sezionale Giuseppe Cassisi – per come ha saputo portare in porto l’incontro e, soprattutto, per come ha portato in alto, a livello europeo, il nome della nostra città. Gli facciamo i migliori auguri e siamo certi che la sua affermazione costituirà un ulteriore modo per parlare in modo positivo della nostra città”.

