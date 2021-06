Perché Bitcoin ha un valore volatile?

Le fluttuazioni dei prezzi di bitcoin sugli scambi di criptovalute sono guidate da molti fattori. La volatilità viene misurata sui mercati tradizionali attraverso l’indice di volatilità, noto anche come indice di volatilità CBOE (VIX). Di recente è stato reso disponibile anche un

indice di volatilità per bitcoin, B itcoin Volatility Index che mira a monitorare la volatilità della

valuta digitale leader mondiale per capitalizzazione di mercato in vari periodi di tempo.

Il valore di Bitcoin è sempre stato volatile: in un arco di tre mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018, ad esempio, la volatilità del prezzo del bitcoin ha raggiunto quasi l’8%.

Ma perché il bitcoin è sempre così volatile? Ecco solamente alcuni dei molteplici fattori che stanno alla base della volatilità del bitcoin.

Le cattive notizie danneggiano il tasso di adozione

Le notizie che spaventano gli utenti che investono in bitcoin includono eventi geopolitici e dichiarazioni dei governi secondo cui è probabile che il bitcoin venga regolamentato.

Alcuni degli avvenimenti più significativi includono: ilfallimento di Mt. Gox all’inizio del 2014 e, più di recente,quello dell’e xchange sudcoreano Yapian Youbit e, inoltre,l’uso di alto profilo di bitcoin nelle transazioni di droga tramite Silk Road che si è concluso con la chiusura del mercato dell’FBI nell’ottobre 2013.

Tutti questi incidenti hanno come conseguenza la rapida diminuzione del valore dei bitcoin rispetto alle valute legali.

Il valore percepito di Bitcoin oscilla

Uno dei motivi per cui il bitcoin fluttuare in modo notevolmente maggiore rispetto alle valute legali è la riserva di valore percepita rispetto alla valuta legale. Bitcoin ha proprietà che lo rendono simile all’oro. È governato da una decisione progettuale da parte degli sviluppatori della tecnologia di base per limitare la sua produzione a una quantità fissa di 21 milioni di BTC.

Incertezza del valore futuro di Bitcoin

Una riserva di valore è la funzione mediante la quale un bene può essere prevedibilmente utile in futuro. La volatilità di Bitcoin al momento lo rende una riserva di valore alquanto poco chiara, ma promette un trasferimento di valore quasi senza attriti.

Le violazioni della sicurezza causano volatilità

Gli sviluppatori di Bitcoin devono rivelare al pubblico i problemi di sicurezza al fine di produrre soluzioni solide. È stato un hack che ha portato alla bancarotta lo Yapian Youbit, mentre molte altre criptovalute hanno anche fatto notizia per essere state hackerate o rubate. Come primo esempio, nell’aprile 2014, le vulnerabilità OpenSSL attaccate dal bug

Heartbleed e segnalate dalla sicurezza di Google, Neel Mehta, hanno fatto scendere i prezzi di Bitcoin del 10% in un mese.

Il trattamento fiscale aumenta la volatilità

Secondo l’Internal Revenue Service (IRS), il bitcoin è considerato un bene ai fini fiscali. Ciò ha avuto almeno due effetti negativi. Il primo riguarda la complessità aggiuntiva per gli utenti che desiderano utilizzarlo come forma di pagamento: gli utenti dovrebbero registrare il valore di mercato della valuta al momento di ogni transazione, non importa quanto essa sia piccola. Questa necessità di registrazione può comprensibilmente rallentare l’adozione in quanto sembra essere un problema troppo grande per quello che vale per molti utenti.

In secondo luogo, la decisione di definire la valuta una forma di proprietà ai fini fiscali potrebbe essere un segnale per alcuni partecipanti al mercato che l’IRS si sta preparando a far rispettare normative più severe in seguito. Una regolamentazione molto forte della valuta potrebbe rallentare il tasso di adozione della valuta.

