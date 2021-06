Santino Scollo è il nuovo team manager del Ragusa calcio

Il Ragusa Calcio comincia a strutturare, dopo la riconferma dell’allenatore, Filippo Raciti, il resto dello staff tecnico. In particolare, sarà Santino Scollo a coprire il ruolo di team manager. Scollo, oltre ad avere sempre seguito le vicende calcistiche del Ragusa, allenatore soprattutto di squadre giovanili, si è trovato, quattro stagioni fa, per tutta una serie di vicissitudini, a guidare in panchina un gruppo di ragazzi per cercare di salvare il titolo della società azzurra, traguardo poi tagliato. “Per me – queste le sue dichiarazioni – si tratta di un graditissimo ritorno a casa. Ritengo, infatti, che, nella vita, se ami davvero qualcosa, bisogna lasciarla andare via e solo se torna sarà veramente tua. Così è stato il mio rapporto con il calcio: è tornato sempre e da sempre ci apparteniamo. Per me calcio e senso di appartenenza sono legati alla famiglia dell’Asd Ragusa Calcio 1949 e oggi mi sento sempre più onorato e grato alla dirigenza per la stima e la fiducia nei miei confronti, per avermi conferito un ruolo importante e soprattutto per avermi riportato a casa. Come sempre ho fatto nel mio lungo percorso sportivo, continuerò a dare tutto me stesso nel rispetto dei veri valori sportivi e umani per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati che la città merita. Ce lo auguriamo tutti per dare ulteriore slancio a questo movimento e alla squadra azzurra”.

