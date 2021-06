Monterosso. Inaugurata panchina Rainbow

In uno dei borghi più belli d’Italia, lunedì scorso 21 Giugno , si è tenuto un convegno sul DDL Zan, organizzato dall’amministrazione comunale di Monterosso Almo e da Arcigay Ragusa.

Sono intervenuti il Sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano, la vice sindaco assessore alla cultura Concetta Giaquinta, il Vicepresidente di Arcigay Ragusa e consigliere Nazionale Arcigay Emanuele Micilotta , lo psicologo referente di Arcigay Ragusa Gaetano Galesi e la psicologa – referente Arcigay Ragusa Melania Sentino.

Ha aperto il convegno l’on Alessandro Zan con un video messaggio.

Il convegno si è tenuto a Monterosso Almo presso il Centro Giovanile in Piazza San Giovanni alle ore 11:00.

Successivamente l’amministrazione comunale , assieme alla dirigenza di Arcigay Ragusa e di tanti cittadini in rappresentanza della società civile, ha inaugurato una Panchina Rainbow per combattere ogni discriminazione di genere, sita alla “ ‘ facciata “ all’ inizio di Corso Umberto.

Il progetto “Panchine Rainbows” lanciato da Arcigay Ragusa, su proposta di Andrea Ragusa, continuerà estendendosi su tutto il territorio ibleo.

L’evento si è svolto nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19.

nella foto un momento dell’evento

