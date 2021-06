“La risacca” riproposto da oggi in esclusiva da Amazon

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2009, anno della sua prima pubblicazione, il libro (racconto autobiografico, romanzo, pièce teatrale) “La risacca” di Michele Giardina, viene riproposto da oggi in esclusiva su AMAZON. IT Codice Identificativo B097BDY5M8.

“Nel ricordare uomini e donne del passato – scrive l’autore – portatori sani di cultura popolare, mi sono concesso licenza, con diletto e non senza emozione, di posizionarli in epoche e periodi storici diversi.

Convinto inoltre fosse scolastico e riduttivo narrare gli eventi con rigida concatenazione tecnica, ho preferito presentarli come flashback, per un immediato impatto comunicativo, al di fuori degli schemi classici dellaconsecutio temporum.

Ho pertanto messo assieme, rivivendoli come in un sogno, pezzi di storia, eventi, fatti realmente accaduti edaltri immaginati, frullandoli in un unico contenitore. E poiché il sogno – come dice Pascoli – è l’infinita ombra del vero, senza necessità alcuna di stabilire margini tra finzione e realtà, mi sono deliziato a rievocare e raccontare vicende ed avvenimenti che mi sono rimasti scolpiti nel cuore e nella mente.

Il fatto teatrale (capitoli 1-7), immaginato all’Ombra della Torre, fa riferimento alla storia del Palazzo-Torre.

In chiave autobiografica buona parte del racconto che si propone, fra l’altro, di spronare i giovani a saperne di più su fatti del passato remoto e recente, sulla realtà sociale di ieri e di oggi.

Di fantasia i nomi di alcuni personaggi. Autentici altri.

