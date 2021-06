Campagna Polizia Ragusa contro guida sotto effetto di alcool. Un arresto

Nella settimana appena trascorsa, e in maniera più intensa nell’ultimo fine settimana, su

tutto il territorio della provincia, e lungo il litorale ibleo, pattuglie della Polizia Stradale

di Ragusa e del Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria sono state attivamente

impegnate nei servizi specifici di controllo del territorio, in osservanza alle direttive

disposte con ordinanza dal Questore di Ragusa, per la prevenzione dei comportamenti

contrari alle disposizioni volte al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché alle recenti disposizioni del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania per lo specifico servizio denominato “Roadpol alcool e Droga”, la campagna di

sensibilizzazione finalizzata a prevenire e a contrastare le illecite condotte della guida

sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale

riducendo i rischi di incidenti ed il numero delle vittime.

In tale contesto, sono stati predisposti specifici posti di controllo lungo le principali

arterie stradali del capoluogo ibleo, con particolare riguardo a quelle che conducono a Vittoria, Comiso, Scoglitti e Modica nonché alle frazioni marinare della provincia. Nella serata di sabato 19 giugno 2021, un posto di blocco istituito nei di Marina di Ragusa, ha consentito di rintracciare e trarre in arresto uno straniero colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale nel

suo paese d’origine.

Si tratta di R.A., di anni 51, di origini tunisine, che dal controllo in Banca Dati risultava

essere destinatario di un mandato di arresto internazionale, richiesto dalle Autorità

tunisine, per i reati di truffa e falso.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di

Ragusa a disposizione della Corte di Appello di Catania.

In occasione di altri posti di controllo espletati la scorsa domenica 12 giugno a Scoglitti, sono stati controllate numerose persone alla guida di

mezzi e due di essi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica con

relativa sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.​

All’esito dei controlli sono state elevate 20 violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali hanno anche comportato il sequestro di 3 veicoli e la decurtazione di 60 punti per i conducenti dei mezzi.

