Beach handball. KeyJey Ragusa di scena a Trapani

Torna il beach handball e la KeyJey Ragusa si è rifuffataa vivere un’esperienza emozionante, partecipando,domenica scorsa a Trapani, alla prima tappa dellaseconda edizione del campionato regionale U15 maschile. “Abbiamo messo in piedi – afferma lo staff che si è occupato di organizzare la partecipazioen all’appuntamento – una squadra con sei elementi locali e quattro provenienti dalla Pallamano Avola che ringraziamo per la disponibilità. Un team misto, dunque, che si è divertito a sostenere le partite in programma e che si è confrontato con una disciplina per certi versinuova per i ragazzini che per la prima volta giocavano questo sport sulla sabbia. E’ stato molto stimolante e, al di là della posizione in classifica, siamo arrivati al sesto posto su sei formazioni partecipanti, riteniamo che il divertimento sia stato l’aspetto più importante così come quello di fare sport promuovendo il più possibile la pallamano in tutti i modi. Non ne siamo, comunque, usciti a mani vuote perché la nostra squadra ha ottenuto il premio Fair play e questo ci invoglia a dare il massimoanche quando ci saranno manifestazioni simili in futuro.Ci corre, intanto, l’obbligo di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che si sono spesi per tenere alto ilvessillo del nostro gruppo. Si sono battuti con l’intento di dare il massimo ed è questo quello che ci preme di più: verificare l’impegno di questi ragazzi che si spendono per la pallamano, in qualsiasi delle sue declinazioni come è accaduto domenica scorsa”.

Salva