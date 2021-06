Venezuela. Gli Usa cercano di appropriarsi del nostro petrolio

Lo ha ribadito nel corso del forum di Antalya il ministro degli esteri del Venezuela Jorge Arreaza. “Gli Stati Uniti cercano di sottomettere il popolo venezuelano e assumere il controllo del nostro gas e petrolio” ha detto il ministro. “Non importa chi c’è a capo del governo degli Stati Uniti. Cambiano la tattica, ma non le strategie. Perché è avvenuta l’invasione dell’Iraq, della Libia, della Siria, il golpe in Bolivia?” ha ribadito il ministro degli Esteri. Ha anche detto: “La questione energetica è capitale per la geopolitica, per la sopravvivenza dell’essere umano e del pianeta”. Fanno eco, le parole del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. “Le sanzioni sono immorali e crudeli per il nostro Paese. Per questo, chiedo e credo nell’apertura di un tavolo di conversazione” ha detto il capo dello Stato.

