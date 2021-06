La Bolivia invia gas all’Argentina nel primo giorno d’inverno

Nell’emisfero australe è il primo giorno d’inverno. A partire da questa domenica la Bolivia invierà 14.000.000 di metri cubi di gas al giorno in Argentina. “Il governo argentino ha approvato un decreto che autorizza un prestito massimo di 200 milioni di dollari per l’acquisto del gas boliviano”, ha detto il leader boliviano Luis Arce. Nell’ottobre 2006 entrambe le nazioni hanno firmato un contratto di vendita che regola l’acquisizione di energia dallo Stato Plurinazionale della Bolivia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, la Bolivia ha ricavato 668,2 milioni di dollari dalle esportazioni di gas naturale tra gennaio e aprile, il 10,6% in meno rispetto a quello ottenuto nello stesso periodo del 2020.

