Zambia. I leader africani piangono la morte ex presidente Kaunda

Diversi leader africani tra i quali i presidenti di Sudafrica, Tanzania e Botswana piangono in queste ore la morte, nell’ospedale militare Maina Soko di Lusaka, del 97enne Kenneth Kaunda, primo presidente e padre fondatore dello Zimbabwe. Kaunda è lodato nel continente africano per il suo eccezionale impegno profuso nel movimento di liberazione anticoloniale. “A nome del governo e del popolo del Sudafrica, desidero esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Kaunda, al governo e al popolo della Repubblica dello Zambia”, ha dichiarato l’integerrimo presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. “Né dimenticheremo mai il ruolo straordinario recitato da questo leader per la conquista della nostra libertà e democrazia” ha aggiunto Ramaphosa. Dal canto suo, il presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha dichiarato di sentirsi “profondamente addolorata” per la morte del primo presidente dello Zambia, poiché “l’Africa ha perso un combattente, un patriota e un vero pan-africanista”.

