Cuba. Pepe Mujica ha definito ingiustificabile la politica Usa

L’ex presidente dell’Uruguay, José “Pepe” Mujica, davanti ai media locali, ha descritto il blocco economico imposto degli Stati Uniti contro Cuba come “una tremenda immoralità e una ferocia riprovevole”. L’ex presidente ha criticato le sanzioni che nel corso della storia hanno causato “amarezza e difficoltà ai popoli più umili”, ha commentato, riferendosi alla politica applicata da Washington all’isola caraibica negli ultimi 60 anni. Mujica ha affermato che il blocco “punisce i deboli e che non aiutano a dare risposte di natura politica per la costruzione di un periodo di speranza” In riferimento alla giustificabilità di tali misure, ha commentato che “Cuba soffre di molte difficoltà, mancanza di siringhe per somministrare i vaccini che la nazione hanno realizzato con tanta fatica” e si è chiesto se “tanta barbarie” potesse essere giustificata. Lucía Topolansky, compagna di Mujica, ha affermato che come ogni anno “chiederemo che il blocco economico venga revocato”. L’appello arriva in occasione del voto, la prossima settimana, di una bozza di risoluzione che condanna gli Usa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

