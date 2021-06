Chiaramonte: allestimento artistico scalinata di S.Giovanni

Da domenica 20 giugno, festa di Maria Santissima della Misericordia, sarà possibile ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni. Un appuntamento sempre molto atteso nell’ambito delle iniziative collaterali promosse in occasione dei festeggiamenti in onore del Battista, santo protettore di Chiaramonte Gulfi. Sempre domenica, poi, alle 21, ci sarà l’inaugurazione della mostra “San Giovanni nelle immagini devote” che potrà essere visitata dal 21 al 24 giugno dalle 17 alle 23 e dal 25 giugno all’1 luglio dalle 17 alle 20,30. Proseguono, intanto, le celebrazioni legate al novenario che ha preso il via venerdì scorso e che proseguirà sino al 22 giugno con la recita del Rosario alle 18,30, la coroncina di lodi a San Giovanni e le litanie cantate mentre alle 19,15 ci sarà la celebrazione eucaristica caratterizzata dalla benedizione con la reliquia del santo protettore.

Ieri, la santa messa vespertina è stata presieduta dal sacerdote Giovanni Piccione e animata dalla comunità parrocchiale Immacolata Concezione di Roccazzo. Oggi, alle 19,15, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dai frati minori, domani, 18 giugno, la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Marco Diara e animata dalla corale San Nicola mentre sabato la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arciprete sacerdote Salvatore Vaccaro. Continua, intanto, per tutto il periodo dei festeggiamenti, la raccolta di beni di prima necessità all’altare della Madre della Misericordia, all’interno della chiesa commendale. L’accesso alla chiesa e la partecipazione alle liturgie trova regolamentazione con le normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19. A sostenere i vari appuntamenti religiosi anche l’amministrazione comunale retta dal sindaco, on. Sebastiano Gurrieri, di concerto con Confcommercio provinciale, guidata dal presidente Gianluca Manenti, e Confcommercio sezionale, guidata dal presidente Danilo Scollo. Le celebrazioni in onore del Battista proseguiranno sino a giovedì 1 luglio.

