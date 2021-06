Sicurezza. Attraversamenti pedonali rialzati. Ispica come Modica

Ispica più sicura. L’amministrazione comunale ha deciso di seguire l’esempio di Modica per garantire maggiore sicurezza nelle strade ed ha affidato i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in città. La stessa impresa che ha operato a Modica, DS Asfalti ha ottenuto l’appalto.

“Una delle prime delibere, adottata come atto di indirizzo, dalla nostra Amministrazione appena insediata, – spiega il sindaco Innocenzo Leontini – oggi diventa realtà. Tutti, infatti, possono osservare che in Città ci sono dei mini-cantieri lungo la rete viaria.

Ha avuto inizio la realizzazione dei tanto attesi attraversamenti pedonali rialzati (o dissuasori di velocità) che faranno di Ispica una Città più sicura e sempre più vivibile”.

“La loro realizzazione, che sarà effettuata nei punti più pericolosi della rete viaria ed in particolare in prossimità delle Scuole – affermano il Sindaco Leontini e l’Assessore alla viabilità, Pippo Barone – ha anche lo scopo di ridurre la velocità veicolare a vantaggio e tutela dei pedoni”.

