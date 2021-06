E’ morta Elda Trinchero de Rossetti leader “Nonne Plaza de Mayo”

L’organizzazione delle “Nonne Plaza de Mayo” in Argentina ha confermato domenica la morte, all’età di 93 anni, di Elda Trinchero de Rossetti, distintasi per la lotta e la giustizia in Argentina di fronte ai crimini perpetrati dall’allora dittatura nazionale. Nel 2011 ha concluso la ricerca dei suoi nipoti, quando il team di antropologia forense argentina ha stabilito che i resti sepolti nel cimitero di San Martín appartenevano a sua nuora Liliana Ross. La stessa organizzazione ha sottolineato la propria solidarietà alle vittime della dittatura guidata da Jorge Rafael Videla, indicato come il tiranno senza rimorsi. “Elda ha potuto concludere la ricerca dei suoi nipoti nel marzo 2011, grazie all’Iniziativa latinoamericana per l’identificazione delle persone scomparse portata avanti fuori dall’Eaaf, (Argentine Forensic Anthropology Team) che ha identificato i resti della nuora Liliana, assassinata prima del parto”, ha affermato l’organizzazione. Trinchero de Rossetti è ricordata per essere stata una leader dell’Organizzazione i cui pronunciamenti e espressioni culturali ha creato spazi per rivendicare Memoria, Verità e Giustizia.

Salva