Avimecc Volley Modica. Prima vittoria nella pool promozione

Dopo una gara giocata ad alto livello, arriva la prima meritatissima vittoria dei ragazzi della Contea di scena al Geodetico di via Fabrizio contro un indomita AreaVolley.

Ultimo appuntamento casalingo per questa pool promozione per la serie B che vede i ragazzi di coach Distefano protagonisti di una prestazione da incorniciare.

Vinti i primi due set dopo due belle rimonte i catanesi fanno però la voce grossa e si portano a casa il terzo parziale. Ma guidati da un ispiratissimo Giuseppe Fede, classe 2003, sceso in campo con il delicato compito di sostituire l’infortunato Sortino, i Modicani dopo poco più di due ore di battaglia vincono il quarto set e la partita, regalando al pubblico di casa una bellissima serata di volley.

Adesso Incatasciato e compagni saranno impegnati sabato prossimo nell’ultima gara lontani dalle mura amiche in quel di Mascalucia, contro la corazzata che proverà già domani sera, contro la capolista Paomar Siracusa, a chiudere i conti e volare in serie cadetta.

