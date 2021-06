Ragusa. Fondi ex Insicem erogazione somme residue alle imprese

Il vicesindaco di Ragusa, con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra, comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande a valere sull’avviso pubblico per l’erogazione di somme residue alle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19 – Fondi ex Insicem – Azione Strategica n. 5 – Misura 5.3..

L’intervento di sostegno economico consiste, nello specifico, in un contributo in conto interessi sui mutui contratti nell’anno 2020-2021 (fino al termine di scadenza dell’avviso) e sui mutui in essere nell’anno 2020-2021, nella misura del 5% del capitale residuo oggetto del finanziamento alla data del 01.01.2020 e fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

Per l’assegnazione del contributo verrà utilizzato il criterio “a sportello” e, pertanto, la graduatoria verrà stilata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica degli atti presentati e del possesso dei requisiti.

Le imprese in possesso dei requisiti potranno presentare domanda a decorrere dalle 9 del 11/06/2021 alle 12 del 21 giugno 2021, esclusivamente on-line tramite la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://ragusa.sicare.it/sicare/benvenuto.php

