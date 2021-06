Etiopia. Nel Tigrav a rischio 30mila bambini per la carestia.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite informa che oltre 30mila bambini rischiano la morire di fame nel Tigray a causa della carestia. Interessate le aree dell’Etiopia settentrione, particolarmente difficili da raggiungere, devastate dal conflitto. Secondo l’Onu almeno il 90 per cento degli oltre 5milioni di persone del Tigrav ha bisogno di aiuti alimentari immediati. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, vincitore del premio Nobel per la pace 2019, ha inviato truppe nella regione settentrionale per arrestare e disarmare i leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigray, l’ex partito di governo della regione, responsabili di affamare la popolazione autoctona.

