Cassisi. Tanti buoni motivi per affiliarsi al Csen Ragusa

Ci si può affiliare al Csen per una serie di motivazioni che hanno a che vedere anche con il mantenimento dell’iscrizione al registro Coni nel tempo. E’ quanto afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, sottolineando quali sono queste caratteristiche. “Sono importanti tre concetti – spiega Cassisi – previsti dal regolamento di funzionamento del registro Coni 2.0 del 18 luglio 2017. L’attività sportiva, intanto, ovvero gli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestione appartiene all’organismo sportivo affiliante. Sarà dunque necessario che il sodalizio sportivo partecipi ad eventi sportivi organizzati dall’Eps affiliante. E questo Csen lo fa. L’attività didattica ovvero i corsi di avviamento allo sport organizzati e gestiti direttamente oppure espressamente autorizzati dall’organismo sportivo affiliante e svolti dall’Asd-Ssd affiliata. E questo Csen lo fa. E, ancora, l’attività formativa ovvero le attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestione appartiene all’organismo affiliante su materie strettamente connesse la pratica sportiva, articolata in corsi, corsi con esame, stage-seminari. E anche questo Csen lo fa”. Il presidente Cassisi sottolinea, dunque: “Ecco perché affiliarsi al Csen ha un senso, una ragione specifica e, soprattutto, garantisce ricadute importanti per chi ne fa parte”.

