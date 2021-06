Ragusa. Cassì e Iacono al saggio dell’istituto Berlinguer

Si è svolto martedì il saggio di fine anno scolastico degli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa, trasmesso anche in diretta streaming. Invitata al concerto, l’Amministrazione ha preso parte con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Pubblica istruzione Giovanni Iacono.

“Desideriamo esprimere il nostro plauso – ha dichiarato l’assessore – agli ottanta alunni delle tre classi di scuola secondaria che hanno dimostrato tutto il loro talento, alla dirigente scolastica prof.ssa Carmela Sgarioto, ai professori Laura Aprile, Guido Massari e a tutto il corpo docente impegnato nella formazione dell’Orchestra storica dell’Istituto.Siamo ben consapevoli delle inevitabili difficoltà che tutto il mondo scolastico ha patito in questo anno drammatico, motivo per cui la splendida esibizione a cui abbiamo assistito acquista ancora più valore e testimonia la determinazione e le qualità di questi ragazzi, dei loro insegnanti e del personale scolastico capaci fare emergere i talenti dei loro studenti. Ogni ragazzo ha in sé diversi talenti da scoprire e valorizzare”.

Ragusa 10/06/2021

