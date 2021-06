Oggi 50° anniversario della strage del Corpus Christi in Messico

Ricorre oggi il 50° anniversario del massacro di studenti messicani noto come massacro del Corpus Christi, commesso dal gruppo paramilitare chiamato Los Halcones. Repressione che in seguito ha portato alla radicalizzazione di migliaia studenti e la formazione di organizzazioni di guerriglia. Era il 10 giugno 1971 (giorno della festa da cui prende il nome la strage), migliaia di studenti organizzarono una marcia a Città del Messico chiedendo la democratizzazione dell’istruzione e maggiori risorse per scuola e università, oltre la libertà e la democrazia nel paese. La manifestazione fu però sanguinosamente repressa dai Falcons, gruppo d’assalto paramilitare al servizio dello Stato, addestrato dall’ex Federal Security Directorate (DFS), agganciato al Ministero degli Interni e alla Central Intelligence Agency (CIA). Una tragedia in cui persero la vita 120 studenti. Nessuno è stato assicurato alla giustizia, mentre l’allora presidente del Messico, Luis Echeverría Álvarez, aveva preso le distanze dal sanguinoso evento.