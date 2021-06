Modica. Con l’auto “impazzita” nel parcheggio di una scuola

Con l’auto “impazzita” entra nel parcheggio di una scuola e si scontra con altri veicoli in sosta. Protagonista è stata una donna del calatino appena arrivata a Modica col suo veicolo. Ad un certo punto avrebbe smarrito l’orientamento fino ad arrivare in contrada Piano Ceci nel parcheggio di una scuola elementare. La conducente probabilmente in panico ha investito i mezzi in sosta danneggiandoli. Poco dopo è arrivata la polizia che è riuscita a bloccarla.

