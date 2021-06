Nel vivo i festeggiamenti del Sacro Cuore a Ragusa

Entrano nel vivo domani i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù tuttora in fase di svolgimento nell’omonima parrocchia di Ragusa. Domani, giovedì 10 giugno, sarà celebrata, in particolare, la vigilia della solennità del Sacro Cuore. Si comincia alle 7,25 con la santa messa mentre, nel pomeriggio, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario e la novena del Sacro Cuore di Gesù, animate entrambe dal gruppo adulti di Azione cattolica. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Roberto Asta, amministratore apostolico della diocesi di Ragusa, e animata dal gruppo Famiglia. Alle 20, è in programma, nel cortile parrocchiale, il concerto del coro Mariele Ventre di Ragusa diretto da Giovanna Guastella. L’evento si terrà nel rispetto delle prescrizioni anticovid vigenti. Venerdì 11 giugno, invece, giorno della solennità del Sacro Cuore di Gesù, ci sarà, alle 9, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara. A seguire, l’adorazione eucaristica. A mezzogiorno, è previsto l’atto di consacrazione al Sacro Cuore e la benedizione eucaristica. Quindi, nel pomeriggio, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro cuore di Gesù mente alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianluca Belfiore, officiale della curia arcivescovile di Siracusa. La giornata si concluderà alle 20,30 con l’adorazione eucaristica comunitaria animata dal gruppo Barakà.

