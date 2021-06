Modica. L’addio allo studente Thomas Frasca vittima di incidente

Modica ha salutato il 17enne studente dell’Istituto Alberghiero, Thomas Frasca, deceduto nei giorni lunedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in Contrada Crocevie Catanese, sulla Modica-Ispica. Fiori e palloncini bianchi hanno accompagnato all’uscita dalla chiesa del Sacro Cuore il povero giovane, con la presenza di amici e compagni di scuola che insieme ad alcuni insegnanti indossavano una T-shirt con la scritta “Riposa in pace Masinu”. Proprio come il 17enne aveva fatto qualche ora prima della tragedia durante il funerale di un coetaneo a Rosolini. Il corteo è stato scortato dagli amici a bordo di ciclomotori e moto fuoristrada, la passione del 17enne. “Consumate la vita con bellezza – ha tuonato il parroco Don Nunzio. Strazianti i momenti in cui, durante la cerimonia funebre, hanno parlato le sorelle Sharon e Sofia. Poi la bara bianca ha preso la strada del camposanto.

“Masino” Frasca si era scontrato, per cause in corso di accertamento ad opera dei carabinieri, con una Citroen 3, condotta da un uomo. Era morto sul colpo.

