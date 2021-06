Assegnati i posteggi per commercio stagionale a Marina di Ragusa

Il vicesindaco di Ragusa, con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra, comunica che, con determina n. 3022 del 08 giugno 2021, visionabile sul sito del comune di Ragusa, si è proceduto ad approvare, per l’anno 2021, la graduatoria, distinta nelle varie tipologie previste dall’art. 4 della deliberazione del C.C. n. 75 del 05/12/1997, come modificata dalla deliberazione consiliare n.45/2000,così come segue:

a) Esercizio settimanale:

– Mercato presso il Piazzale V. Rabito (ex Via Caboto e Via Citelli), nelle giornate di martedì e venerdì (n° 55 posti).

b) Esercizio quotidiano:

– Mercato (prodotti di vimini e/o articoli per la balneazione e/o per il tempo libero), presso Piazzale V. Rabito (ex Via Caboto Via Citelli), posteggi previsti n. 4.

– Mercato Lungomare A. Doria (prodotti dolciari e semi tostati), posteggi previsti n. 7, di cui n. 5 di mq. 18,00 e n. 2 di mq. 3,00.

Si comunica altresì che nel predetto atto si specifica che non è dovuto pagamento da parte dei titolari di posteggio della tassa di occupazione di suolo pubblico, in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di G.M. n. 306 del 01/06/2021 con la quale si è proceduto a dettare interventi di sostegno alle imprese, ivi incluso gli operatori commerciali delle aree mercatili.

Il vicesindaco evidenzia, infine, che a decorrere dal 15 giugno, il mercato settimanale del martedì e venerdì, incrementato dal numero di posteggi così come previsto dall’attuale piano commerciale, ritorna sul sito originario e che è stato dato incarico per la delimitazione degli appositi stalli di posteggio.

“Mi è gradita occasione, in primo luogo, – ha dichiarato il vicesindaco Giovanna Licitra – per ringraziare gli operatori di settore per aver sopportato il disagio derivante dallo spostamento dell’area mercatale a Marina di Ragusa che ha permesso di riqualificare, da parte dell’Amministrazione Comunale, un’importante area di sosta con l’invito a rispettare e far rispettare da parte di terzi questo importante biglietto di visita della località di Marina di Ragusa”.

Per ulteriori informazioni in ordine alla graduatoria, gli interessati potranno chiedere chiarimenti alla dott.ssa Laiacona, tel. 0932 676675

email v.laiacona@comune.ragusa.gov.it

