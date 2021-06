Accusa di molestie per presidente Federcalcio brasiliana

Il presidente della Federcalcio brasiliana (CBF), Rogério Caboclo, è stato denunciato per molestie sessuali e sospeso dall’esercizio delle sue funzioni amministrative per 30 giorni, hanno annunciato i media locali. La decisione è stata presa dal Comitato Etico della suddetta istituzione, ha annunciato che, secondo il regolamento, il vicepresidente più anziano, in questo caso Antonio Carlos Nunes, assumerà la presidenza pro tempore della Cbf. L’accusa di molestie sessuali è stata avanzata davanti al Comitato Etico dell’istituto sportivo della CBF. La denunciante, che rimane anonima per motivi di sicurezza, ha annunciato che oltre a molestarla sessualmente, Caboclo l’ha più volte umiliata in pubblico.

Salva