I primi 100 giorni del Comitato regionale dei cronometristi

Comitato regionale dei cronometristi siciliani capitanato dall’avvocato Luca Brancato di Palermo e di cui fanno parte Sebastiano Mario Bono dell’associazione di Campobello di Mazzara, Sebastiano Sesto dell’associazione di Siracusa e Andrea Falco dell’associazione di Agrigento, fa il punto della situazione dopo i primi 100 giorni dal suo insediamento e gli obiettivi già raggiunti fanno ben sperare per il prossimo futuro.

L’aver scelto la linea della trasparenza e della comunicazione si sta rilevando di grande importanza. La nomina di Filippo Corvo dell’Asd “Hyblea” di Ragusa come Addetto stampa (AS) regionale per coordinare il lavoro degli altri AS provinciali, la creazione di un profilo Instagram regionale “ficr_sicilia” per diffondere video, foto e notizie sugli eventi sportivi in cui sono impegnati i cronos siciliani, la diffusione di articoli sportivi sulle testate giornalistiche siciliane e gli incontri periodici online tra AS regionali per fare il punto della situazione, si sta rilevando una strategia vincente.

Altra nota positiva di questi primi 100 giorni è rappresentata dalle convenzioni e collaborazioni siglate con alcune Federazioni tra cui:

– l’accordo con la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), che permetterà ai cronometristi di specializzarsi sempre di più a delle apparecchiature di precisone fra cui il Fotofinish;

– l’accordo con la Federazione italiana gioco handball (Figh) che nei prossimi anni consentirà ai cronometristi di poter essere presenti nei palazzetti siciliani per refertare i campionati di Serie B e non solo quelli di serie A dove da anni la figura dei cronos è imprescindibile;

– l’accordo con la Federazione italiana canoa kayak (Fick) che nell’ottica di una crescita del movimento sportivo, prevede per i prossimi eventi la figura di un cronometrista nel ruolo di coordinatore.

Diversi sono stati i colloqui che il presidente regionale, Luca Brancato, ha avviato con i presidenti di altre associazioni nonché gli incontri avuti a Roma insieme al presidente nazionale della Federazione italiana cronometristi (FICr), Antonio Rondinone, con i rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (Fise) che hanno determinato la creazione di un laboratorio di sinergia tra federazioni da sviluppare a livello nazionale.

Altra linea perseguita dal Comitato regionale è quello di fare sentire la propria vicinanza alle varie associazioni siciliane, ecco perché i propri rappresentanti sono stati presenti alle assemblee associative di Messina e Catania, nonché a delle manifestazioni sportive di grande interesse tra cui: la Targa Florio a Termini Imerese, i campionati regionali master di atletica leggera a Siracusa; il campionato italiano di regolarità autostoriche a Campobello di Mazara, il trofeo di regolarità Coppa Costa Gaia a Trapani e le finali regionali giovanili di pallamano a Enna.

Le premesse sono veramente rosee e se il buon giorno si vede dal mattino si prevede un quadriennio entusiasmante di eventi sportivi di grande prestigio in cui i cronometristi siciliani sono pronti a fare la propria parte, in primis alla Champions Cup di Beach Handball, il campionato Europeo di pallamano, che si svolgerà all’Isola delle Femmine (Pa) nel prossimo mese di ottobre in cui si prevedono poco più di 400 atleti provenienti da tutta Europa.

