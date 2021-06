Sabato 12 Giugno la Serata di Premiazione dei concorsi Moak

La Serata di Premiazione di Caffè Letterario e Fuori Fuoco, i concorsi di narrativa e di fotografia promossi da Moak. La manifestazione culturale, più volte rinviata, finalmente vedrà i riflettori accesi. Questa volta fuori dagli spazi di casa Moak. L’evento, ospite del festival “A tutto Volume” (Ragusa, 10–13 giugno), è fissatoin calendario per sabato 12 alle ore 21 nel sagrato della Cattedrale di San Giovanni. Durante la serata – condotta daBetty Senatore(voce di radio Capital) – saranno premiati i vincitori dei due concorsi. Oggi la giuria di Denis Curti ha, invece, decretato i cinque finalisti della VII edizionedi Fuori Fuoco: Simone Aprile (59), Maurizio Cacioppo (Una piccola storia), Massimo Minglino (About Coffee), Diego Papagna (Coffee Painting) e Andrea Rosselli (Moak. Istruzioni d’uso). Ospite d’eccezione Mario Venuti, che in occasione del Caffè Letterario Moak torna sul palco con un nuovo tour nel quale toccherà mondi sonori che già aveva già incontrato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile. “Siamo felici – diceAnnalisa Spadola, direttore marketing di Moak – di festeggiare l’occasione del XIX Caffè Letterario e di Fuori Fuoco, in questa edizione del festival“Atutto volume“che rappresenta un momento storico di riapertura dopo un lungo periodo difficile per tutti. Chi meglio di Mario Venuti può interpretare con energia e vitalità quello che é un pòlo stile Moak”. «Durante questa lunga lontananza dal palco – dichiaraMarioVenut i– ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilmente la vita può procurarti. Quindi sono già qui a scaldare i motori, o per meglio dire la voce e la chitarra e non vedo l’ora di procuravi un po’ di gioia che è sempre poca in confronto a quella che voi donate a me». Dopo il lancio del 7 Maggio di “Ma che freddo fa”, Mario incontrerà insieme a Moak il suo pubblico presentando in acustico oltre i brani del suo repertorio, alcune delle canzoni che faranno parte del nuovo disco. Il live ha la produzione artistica di Tony Canto, che sarà con Mario Venuti sul palco assieme a Neney Bispo Dos Santos, Vincenzo Virgillito e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

