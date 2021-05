Risse a Scoglitti. Confesercenti chiede intervento del Prefetto

“Dopo gli ultimi eventi incresciosi accaduti di recente nel territorio di Vittoria e Scoglitti, chiediamo un incontro urgente con il neo Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri”.

A dirlo il presidente provinciale di Confersercenti, Luigi Marchi.

“Il ripetersi di episodi del genere, a breve distanza l’uno d’all’altro – dice Marchi – ci ha portato a scrivere una lettera al neo Prefetto, Giuseppe Ranieri, a cui porgiamo i nostri saluti e a cui chiediamo nel contempo di intervenire con urgenza in difesa di un territorio che necessita di una guida forte e sicura”.

“Quello che è accaduto sabato sera – dice, Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa- è inaudito. Le immagini che stanno circolando in rete sono molto forti, ci hanno lasciati basiti e sgomenti, sembrano le scene di un film e invece, purtroppo, sono la triste realtà e destano molta preoccupazione tra i cittadini che non si sentono più sicuri e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. L’intervento di una ragazza, l’unica ad essersi lanciata nella mischia a difesa dell’uomo preso a calci e pugni, è un messaggio di speranza e fa capire che qualcosa di buono ancora c’è in questa società che non può vivere nella violenza. E’ tanta la preoccupazione tra quei genitori i cui figli escono la sera e rischiano di essere coinvolti in episodi spiacevoli che non fanno parte di una società che si definisce ‘civile’. Attendiamo – conclude Giudice – un riscontro da parte del neo Prefetto per cercare di trovare insieme una soluzione affinché episodi simili non si ripetano più”.

