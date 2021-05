Ragusa. In servizio 31 Ispettori ambientali volontari comunali

Trentuno nuovi Ispettori ambientali volontari comunali in servizio per la tutela ambientale del territorio. Nel pomeriggio di oggi infatti, presso il Salone del Centro direzionale comunale della zona artigianale di Ragusa , alla presenza dell’assessore alla Polizia Municipale, Ciccio Barone, dei consiglieri comunali Sergio Schininà, Luca Rivillito, Corrada Iacono, del dirigente ad interim del Settore della Polizia Municipale, Rosario Spata, dell’ufficiale del Corpo di P,M.,Nunziata Amarù, i trentuno volontari, prima di ricevere il tesserino di riconoscimento, il cappellino e la pettorina di Ispettore ambientale comunale, hanno sottoscritto un impegno ad operare per i compiti a cui sono stati incaricati nell’esclusivo interesse pubblico,

“Vi ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale per avere risposto all’avviso pubblico di selezione e per avere partecipato al corso che abbiamo organizzato – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Barone; il lavoro che svolgerete, ci consentirà di incrementare il controllo sul territorio in materia di corretto conferimento dei rifiuti ed anche per contrastare il diffuso fenomeno della mancata raccolta delle deiezioni canine dal suolo pubblico da parte dei proprietari degli animali. Voi avrete il compito di identificare i trasgressori e di segnalarli alle autorità competenti”.

