Ingombranti in via Berlinguer. Denuncia di Ragusa in Movimento

“La via Berlinguer, nella periferia cittadina, sembra diventata la succursale di un negozio di mobili. Oltre a tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi giorni a causa dell’emergenza rifiuti, sembra che, pure il blocco del servizio ingombranti, abbia contribuito ad acuire l’agire dei soliti incivili che non hanno niente di meglio da fare se non abbandonare gli arredi delle proprie vecchie case sul ciglio della strada”. E’ quanto denuncia il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere preso atto del costante accumulo di ingombranti che si registra nel sito in questione. “In pratica – continua Chiavola – c’è di tutto: dai divani alle poltrone, passando per i materassi, oltre a vecchi sofà e ad armadietti sfasciati. Insomma, chi vuole fare pulizia di tutto il proprio ciarpame, non trova di meglio da fare se non abbandonarlo così come se nulla fosse agli angoli della strada. Voglio precisare che, periodicamente, il sito viene ripulito. Ma quando accade, passano pochi giorni e si riforma di nuovo un cumulo d’immondizia di ogni tipo. Non è giusto neppure nei confronti dei volontari di RagusAttiva che, appena qualche giorno fa, si erano dati da fare nelle zone del Parco agricolo urbano per ripulirle da ogni tipologia di spazzatura. Un’assurdità. In che modo frenare questa degenerazione? Le telecamere potrebbero servire a qualcosa? Chissà. E’ certo, però, che così non si può continuare e che qualche provvedimento dovrà essere assunto. Per tutelare l’ambiente e la cittadinanza da chi continua a sporcare come se non ci fosse un domani”.

