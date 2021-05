Adiconsum: “Giudizi negativi sulla Giunta comunale di Ragusa”

Quotidianamente lo Sportello di Adiconsum riceve persone per reclami di vario genere, con giudizi negativi sull’amministrazione comunale di Ragusa. Lo rileva Gianni Cerruto, presidente dell’organizzazione a tutela dei cittadini, sostenendo che la Giunta Cassì “si è chiusa e blindata a causa della pandemia, che per fortuna stiamo superando con onore e dignità”. In questi giorni i ragusani hanno ricevuto comunicazioni ed avvisi di pagamento con scadenze ben precise e adempimenti non procrastinabili.

“Tra l’altro – aggiunge Cerruto – ci risulta che i cittadini molto spesso sono invitati a chiedere notizie e adempimenti presso i Centri CAF perché si parla di una presunta convenzione che a tutt’oggi non si è concretizzata, o quantomeno se non per due o tre CAF.

Insomma, il cittadino/utente non viene assistito e viene vessato da adempimenti e pagamenti non rimandabili.

Noi ci auguriamo che si intraprendano iniziative volte al superamento del disappunto manifestato dai cittadini”.

