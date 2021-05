Basket. Asia Taylor alla Passalacqua Spedizioni Ragusa

Asia Taylor vestirà la maglia della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket nella prossima stagione. Trent’anni il prossimo agosto, Asia è un’ala di grande qualità ed esperienza, che ha già militato nel campionato italiano, avendo giocato a Cagliari nella stagione 2014-2015. Nel campionato appena concluso la nuova americana di Ragusa ha giocato in Spagna, con la maglia del Clarinos San Cristobal, dove ha chiuso con 15 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Precedentemente ha vestito, tra le altre, le maglie di Phoenix Mercury, Minnesota Lynx, Indiana Fever e Washington Mystics, nella Wnba. Tra le altre squadre di club, 17 punti, 7.5 rimbalzi di media in Ungheria con Gyor nella stagione 2019/2020; 18.9 punti e 8.1 rimbalzi di media in Australia con Perth Lynx nella stagione 2018/2019; 19 punti, 7.6 rimbalzi in Australia con Sydney nella stagione 2017/2018; 30.3 punti e 12 rimbalzi in Turchia con Mersin nella stagione 2017/2018. “Si tratta di una giocatrice di enorme esperienza e versatilità – dice di lei coach Gianni Recupido – in grado di adattarsi a circostanze diverse, può giocare sia da 3 che da 4. Abilissima nell’uno contro uno e nell’attaccare il ferro, caratteristica importante vista la squadra che stiamo costruendo. Ci aspettiamo tanta energia e fisicità e che sia da esempio per le compagne”.

