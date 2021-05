Kaukana. 2^ tappa del trofeo Kinder Joy of moving,

E’ in programma da domenica 30 maggio a martedì 1 giugno la seconda tappa del trofeo Kinder Joy of moving, Coppa Aico per la divisione A, Trofeo touring classe optimist per la divisione B. L’organizzazione dello speciale evento è stata affidata dalla Federazione Italiana Vela e dalla classe optimist al Circolo Velico Kaucana. La manifestazione, che doveva svolgersi già nel 2020, saltata a causa del lockdown, è stata nuovamente assegnata ad inizio stagione al Cvk. All’ultimo momento è cambiata tuttavia la location. A causa del protrarsi dei lavori di dragaggio del porto turistico di Marina di Ragusa, con l’impossibilità a svolgere la manifestazione così come comunicato lo scorso martedì pomeriggio dalla direzione del porto, la manifestazione si terrà nello specchio d’acqua antistante la sede del Circolo Velico Kaucana, nella frazione di Santa Croce Camerina, grazie ad uno sforzo organizzativo non indifferente da parte dello staff del Cvk che, pur di garantire lo svolgimento dell’evento, ha ricollocato la logistica, acquisendo anche tutte le necessarie autorizzazioni, in pochissimo tempo. Saranno oltre 150 i piccoli regatanti che si sfideranno al largo di Kaucana: la divisione A comprenderà i nati dal 2006 al 2010, mentre la divisione B i nati nel 2011 e 2012.

Saranno presenti, oltre a tutti i circoli velici siciliani, anche circoli nazionali blasonati come il circolo della Vela di Bari, il Club Velico Crotone e il Tognazzi Marina Village in cui per anni ha militato il tre volte campione del mondo Marco Gradoni. E’ prevista altresì la partecipazione del Royal Malta Yacht Club. Ad accogliere i piccoli velisti, oltre alla macchina organizzativa del Cvk, costituita dai soci e da tanti amici appassionati velisti, ci sarà anche il selezionatore della nazionale optimist Marcello Meringolo e gli atleti italiani, austriaci, argentini e inglesi degli equipaggi Nacra 17 che si stanno preparando per le prossime olimpiadi di Tokyo, attualmente ospiti del Circolo velico ibleo. Le ultime edizioni del 2019 della Coppa Aico e del Trofeo Touring, prima della pandemia, sono state vinte rispettivamente da Marco Gradoni e da Francesco Carrieri; quest’ultimo sarà presente in questa edizioneper cercare di conquistare la vittoria nella divisione A. Dalla classifica finale della divisione B saranno scelti invece due ragazzi/e per entrare a far parte del programma formativo del Gan Cadetti, che inizierà a fine estate. La manifestazione costituisce il primo grande evento sportivo post pandemia in terra ragusana; l’imminente festività del 2 giugno unitamente all’avvio della bella stagione farà confluire sul litorale ibleo numerosi accompagnatori e appassionati per cui si registra già, nelle numerose strutture convenzionate, il tutto esaurito.

