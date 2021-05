Lunedì a Ragusa gli Ispettori ambientali volontari comunali

Lunedì 31 maggio, alle ore 18, presso il Salone del Centro direzionale comunale della zona artigianale di Ragusa, presenti il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla polizia municipale Ciccio Borone, si svolgerà il giuramento dei trenta nuovi Ispettori ambientali volontari comunali che hanno risposto all’avviso pubblico relativo alla partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Polizia Municipale per il servizio di tutela ambientale, come il controllo del corretto conferimento dei rifiuti e rispetto delle disposizione in tema di igiene e decoro urbano.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Peppe Cassì – ha lavorato per raggiungere questo obiettivo ed è giusto anche ricordare che il Consiglio Comunale ha approvato, alla unanimità, il regolamento che ci ha permesso di istituire questa nuova figura dell’Ispettore ambientale volontario, che ci aiuterà soprattutto a presidiare il territorio segnalando chi abbandona o chi non rispetta le regole dell’esposizione, richiedendo accertamenti per chi è privo e non espone i regolari mastelli”.

“Grazie al lavoro di questi volontari – dichiara l’assessore alla polizia municipale con delega per la tutela degli animali Ciccio Barone – sarà possibile incrementare il controllo sul territorio in materia di tutela ambientale

contrastando anche il fenomeno della mancata raccolta delle deiezioni canine dal suolo pubblico da parte dei proprietari degli animali. Gli ispettori ambientali non potranno direttamente fare multe, ma avranno il compito di identificare i trasgressori per segnalarli alle autorità competenti”.

