ATI Ragusa. Aggiornato Piano d’ambito

L’assemblea dell’ATI Ragusa (è l’ente che si occupa del Servizio Idrico Integrato dell’ambito ragusano) ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ente.

Si tratta di un passaggio molto importante per l’ente idrico ragusano.

Il piano si compone di vari capitoli: ricognizione del S.I.I., ricognizione costi di gestione attuali, analisi della domanda, criticità di sistema, programma degli interventi, modello gestionale-organizzativo, piano economico- finanziario. Il successivo passaggio sarà la costituzione della società in house dei comuni per gestire in maniera unitaria il servizio idrico-depurativo dell’ex provincia.

L’approvazione del piano, contenente anche il programma degli interventi infrastrutturali, consentirà all’ente d’ambito di accedere ai finanziamenti per le opere idrico-depurative nei vari comuni.

Salva