Ragusa. Presa in consegna impianti idrici per area industriale

Nella giornata odierna, presso i locali dell’I.R.S.A.P. è avvenuto il trasferimento in comodato d’uso degli impianti idrici dell’ex Consorzio A.S.I. di Ragusa al Comune di Ragusa, come da verbale prot. n. 386 del 26/05/2021. L’acquisizione delle reti, dei pozzi e dei sistemi di sollevamento dell’area industriale consentirà all’Amministrazione comunale di potenziare l’approvvigionamento d’acqua nelle zone maggiormente colpite dalla crisi idrica che si manifesta in particolare nei mesi estivi.

“Questo fondamentale passaggio – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida – garantirà alla nostra città preziose risorse idriche. Dopo anni di crisi, ogni estate più odiose per via di inverni sempre meno piovosi e dell’espansione che alcune zone della città hanno vissuto negli ultimi decenni, il Comune potrà finalmente dare una risposta forte a una criticità tra le più sentite.

L’impegno del Comune sarà doppio: il Servizio Idrico Integrato, infatti, sta già progettando un primo lotto di lavori relativo alla realizzazione di una nuova condotta che collegherà proprio un punto di approvvigionamento ex Asi al Serbatoio comunale Bruscè adducendo una portata aggiuntiva di circa 15 l/s.

In pochi giorni è prevista la conclusione del progetto ed entro tre settimane l’aggiudicazione con procedura semplificata per un importo stimato di circa 170.000 € complessivi. I lavori avranno una durata stimata di circa 45 giorni. Proprio la condotta che si andrà a realizzare è stata sovradimensionata in previsione di un ulteriore intervento. Un secondo lotto di lavori, infatti, metterà in connessione la riserva idrica ex A.S.I. della SP25 alla Zona Artigianale, consentendo di addurre una ulteriore portata di circa 50 l/s al Serbatoio Bruscè.

La progettazione di questi lavori è prevista nei mesi estivi, per poi reperire il relativo finanziamento tramite mutuo di circa 300.000 €. Le procedure di gara saranno espletate nei primi mesi del 2022 per concludere i lavori entro la prossima stagione primaverile/estiva.”

