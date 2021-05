E’ morto Tarcisio Burgnich furlan di Ruda.

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa a 82 anni del terzino destro Tarcisio Burgnich alias “La roccia” arcigno difensore di Napoli e Inter campione d’Italia. Ha conquistato nel 1968 il titolo europeo con la maglia della nazionale e vice campione nel mondiale del ’70. Al forte difensore della nazionale veniva affidato ad ogni incontro l’avversario ritenuto il più pericoloso di cui si prendeva “cura” alla Benetti per intenderci. E’ stato il perno della difesa della grande Inter di Helenio Herrera squadra composta da grandi campioni: Sarti (portiere) Burgnich (terzino destro), Facchetti (terzino sn) Bedin (mediano), Guarneri, (stopper), Picchi (libero) Jair (ala destra), Mazzola (centrocampista), Peiró, Domenghini, Milani (attaccanti) Suárez (regista), Corso (centrocampista). Friulano di poche parole e tanta sostanza era nato a Ruda in provincia di Udine, Comune che ha dichiarato il lutto cittadino.

