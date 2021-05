Da che prodotti scegliere a come relazionarsi con i merchant

Sei incuriosito dall’erba legale per via dei (tanti!) benefici che ne hai sempre sentito vantare da parte di amici e conoscenti che ne fanno uso abituale? Quella che segue è una breve guida all’acquisto di cannabis light online che potrebbe tornarti utile per chiarire qualche dubbio, se sei indeciso riguardo a che tipo di prodotto CBD scegliere o per qualsiasi motivo hai ancora qualche remora a fare in Rete questo tipo di compere.

Tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto di cannabis light online

Partiamo da quella che può sembrare solo all’apparenza una domanda banale: l’acquisto di cannabis light online è legale? La risposta è: sì, per l’Italia. La maggior parte di e-shop di erba light non sono, infatti, che versioni virtuali dei negozi di CBD che esistono ormai in praticamente ogni città italiana e in cui puoi imbatterti semplicemente passeggiando sotto casa, con l’unica differenza – non da poco – che sugli e-commerce di prodotti CBD trovi più varietà di scelta, prezzi in genere più convenienti e puoi approfittare di tutta la comodità di ricevere direttamente a casa il tuo ordine di cannabis light. Naturalmente un po’ di attenzione andrebbe fatta a da che negozio online si sceglie di comprare: se sei alle prime armi, e non hai proprio idea di che informazioni andare a cercare per verificare che i prodotti che stai mettendo nel carrello rispettino i più elevati standard di qualità e sicurezza previsti in materia, meglio acquistare in totale sicurezza su theweedzard.como altri simili e-shop di catena. Avrai in questo modo la sicurezza che infiorescenze di erba light e altri prodotti CBD a cui sei interessato rispettino il limite dello 0.6% di THC, che provengano da coltivazioni europee e abbiano subito processi di estrazione sicuri come quello a CO2: per tornare alla domanda iniziale, infatti, è il rispetto di questi principali parametri a rendere legale l’acquisto di cannabis light online in Italia.

Più difficile è dare consigli davvero utili su come scegliere i prodotti CBD da acquistare online: come già si accennava infatti c’è ormai molta varietà e, dalle infiorescenze da fumare all’olio di cannabidiolo da sfruttare in cucina o per scopi cosmetici, le occasioni d’uso non potrebbero essere più diverse. La cosa migliore da fare sarebbe, così, sperimentare di tanto in tanto prodotti nuovi, perché no approfittando all’inizio dei consigli di amici, medici di base di “aperte vedute” e chi abbia già un po’ di esperienza in materia: l’efficacia della cannabis light è, del resto, davvero molto soggettiva e solo conoscendo il proprio corpo si riesce beneficiare fino a fondo delle sue proprietà. Se ti trovi ad acquistare cannabis light online per la prima volta e non vuoi spendere troppo per prodotti che rischiano di restare inutilizzati in fondo alla tua dispensa per anni, però, potresti considerare queste indicazioni generali:

opta per le classiche infiorescenze da unire al tabacco e fumare o per gli e-liquid all’erba light se stai cercando un’alternativa alla classica sigaretta, qualcuno ti ha detto che passare alla marijuana legale può aiutare a smettere di fumare o semplicemente vuoi provare qualcosa di nuovo per le tue serate rilassanti;

unire al tabacco e o per gli se stai cercando un’alternativa alla classica sigaretta, qualcuno ti ha detto che passare alla marijuana legale può aiutare a smettere di fumare o semplicemente vuoi provare qualcosa di nuovo per le tue serate rilassanti; scegli il CBD oil se intendi acquistare un solo prodotto a base di cannabis light, l’ olio di cannabidiolo è, infatti, molto versatile e, a patto di scegliere la giusta concentrazione e il giusto olio vettore, può essere utilizzato tanto in cucina per condire o preparare le proprie pietanze preferite quanto in bagnoall’interno della propria beauty routine o in purezza per via topica o sublinguale a seconda dei casi;

è, infatti, molto versatile e, a patto di scegliere la giusta concentrazione e il giusto olio vettore, può essere utilizzato tanto in cucina per condire o preparare le proprie pietanze preferite quanto in bagnoall’interno della propria beauty routine o in purezza per via topica o sublinguale a seconda dei casi; fatti prescrivere anche la formulazione più adeguata se l’uso di cannabidiolo ti è stato consigliato a parte “integrante” di una cura (per disturbi dello spettro ansioso, per esempio, o problemi dell’apparato digerente), le capsule gel di CBD potrebbero essere la soluzione più pratica per esempio quando hai bisogno di seguire uno schema orario preciso e passi molto tempo fuori casa;

potrebbero essere la soluzione più pratica per esempio quando hai bisogno di seguire uno schema orario preciso e passi molto tempo fuori casa; evita tisane, farine, preparati da forno o snack a base di canapa dal momento che sono nella maggior parte dei casi prodotti molto commerciali e poco efficaci se quello che ti serve e sfruttare i benefici della cannabis light.

Quanto appena detto, comunque, rende bene l’idea del perché scegliere (bene!) l’e-shop è fondamentale quando si tratta di acquistare cannabis light online: un catalogo ampio e vario di proposte aumenta le probabilità che tu riesca a trovare davvero quello di cui hai bisogno e sia pienamente soddisfatto quando ricevi il tuo ordine a casa. Proprio a proposito, dalla possibilità di scegliere la modalità di spedizione (espressa, con corriere, eccetera) ad a quanto ammontano le spese di spedizione e passando della possibilità di approfittare di sconti su ordini di un certo valore o alle offerte speciali organizzate in occasioni particolare o riservate ai clienti più fedeli, ci sono una serie di fattori più “logistici” che potrebbero portare a preferire un e-commerce che vende cannabis light a un altro. Per molti clienti, specie per chi ha bisogno di ricevere l’ordine in ufficio o in portineria o a casa dei genitori, anche la possibilità di spedizione anonima può essere cruciale: per quanto, come già chiarito, l’acquisto e il consumo di cannabis ligh sono completamente legali in Italia, infatti, possono esserci comunque un po’ di remore a sbandierarne l’uso e un pacco che può essere tranquillamente scambiato per un pacco di libri o di vestiti acquistati online è la soluzione ideale in questo caso. Una buona idea, ancora, potrebbe essere accertarsi che il negozio su cui si sta programmando l’acquisto di cannabis light online abbia un buon servizio di assistenza vendita e post-vendita: è l’unica garanzia contro ogni imprevisto che può accadere con pagamenti, indirizzi di spedizione, ordini sbagliati.

Per scongiurare l’ultima ipotesi, considerato tra l’altro che quando si opta per l’acquisto di cannabis light online non si può ricorrere a vecchi trucchi consigliati da tutti come guardare a quanto turgide, resinose e di colore vivo siano le infiorescenze o leggere attentamente le etichette dei prodotti a cui si è interessati, non avere remore tra l’altro a contattare personalmente il venditore(tramite mail, apposito form o numeri di telefono che trovi indicati sull’e-shop) e rivolgergli tutti i tuoi dubbi sui prodotti che stai per mettere nel carrello.

